UFFICIALE: Tottenham, Conte accontentato. Preso Pedro Porro per la fascia destra

Pedro Porro è un nuovo giocatore del Tottenham. Lo ha reso noto da pochi minuti il club inglese con un post sul proprio canale Twitter. Il terzino spagnolo, 23 anni, si trasferisce dallo Sporting CP con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare in estate.

