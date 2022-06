Dopo Ivan Perisic e Fraser Forster, il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici ufficializza il terzo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato, il centrocampista Yves Bissouma. Dopo aver superato nel pomeriggio di ieri le visite mediche, il centrocampista ha firmato il suo nuovo contratto con gli Spurs, con cui si è legato fino al 2026. Al Brighton circa 25 milioni e per Conte un nuovo rinforzo in mediana.

✍️ We are pleased to announce the transfer of Yves Bissouma.

Welcome to Spurs, Yves! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2022