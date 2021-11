ufficiale Tottenham, esonerato dopo dieci giornate Espirito Santo

Nuno Espirito Santo non è più l'allenatore del Tottenham. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Sollevati dall'incarico anche i collaboratori del portoghese. Gli Spurs sono reduci da un pesante 0-3 casalingo subito contro il Manchester United e attualmente sono ottavi in classifica, a 10 punti dalla vetta. 47 anni, Espirito Santo era stato premiato come miglior tecnico di Premier League del mese di settembre, dopo aver vinto le prime tre partite. La situazione è precipitata subito dopo con cinque sconfitte nelle successive sette partite.