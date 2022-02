ufficiale Tottenham, Hitchen saluta Paratici. Il chief scout ha lasciato il club

Il braccio destro di Paratici al Tottenham, formalmente inquadrato come 'tecnichal performance director' (di fatto chief scout) Steve Hitchen, ha lasciato il club londinese. Già a Londra dal 2005 al 2010 come osservatore, era rientrato nel 2017. Al fianco di Fabio Paratici nelle precedenti sessioni di mercato, ha chiuso ieri il suo rapporto con gli Spurs. Per lui può ora prospettarsi un ruolo analogo all'Everton.