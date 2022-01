ufficiale Trabzonspor, la capolista turca si rinforza. Preso il nazionale ivoriano Kouassi

Nuovo importante arrivo per il Trabzonspor. La società turca, capolista in campionato, ha preso il nazionale ivoriano Jean Evrard Kouassi. Classe 1994, arriva dalla Cina dal Wuhan: dopo ben sette anni nel campionato cinese, torna in Europa dove ha militato dal gennaio 2013 al febbraio 2015 all'Hajduk Spalato in Croazia. Adesso Kouassi è in Camerun, impegnato in Nazionale in Coppa d'Africa.