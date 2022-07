UFFICIALE: Un altro calciatore lascia la Russia. Ejuke dal CSKA Mosca all'Hertha Berlino

L'Hertha Berlino rende noto l'acquisto di Cjhidera Ejuke. L'esterno offensivo nigeriano, 24 anni, si trasferisce dal CSKA Mosca con la formula del prestito.

Welcome to Berlin, Chidera #Ejuke! đź‘‹

Der nigerianische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis von ZSKA Moskau zu uns an die Spree. 🤩 🇳🇬

Wir freuen uns auf dich, Chide! 🔵⚪️

