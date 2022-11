ufficiale Un altro Messi nella storia del Newell's Old Boys. Ha firmato Joaquin

vedi letture

Dopo Lionel, c'è un altro Messi nella storia del Newell's Old Boys. Il club argentino in cui ha mosso i primi passi la Pulce ventisette anni or sono (era il '95, cinque anni dopo lasciò per Barcellona), ha annunciato di aver messo sotto contratto Joaquin Messi, centrocampista classe 2002 che non ha alcun legame di parentela con il più celebre tra tutti quelli che portano il cognome. Accordo fino al 2024 per lui, che sale dalle giovanili dei rosarini.