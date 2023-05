La Federcalcio belga ha un nuovo presidente. Il Consiglio di amministrazione ha scelto all'unanimità Pascale Van Damme, accettando così le dimissioni di Paul Van den Bulck, presentate nello scorso fine settimana. Van Damme diventa così la prima donna a ricoprire la carica di presidente federale nella storia del Belgio.

Pascale Van Damme has been appointed RBFA president. She is the first female president of the federation. Best of luck, Pascale! 🇧🇪

— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) May 22, 2023