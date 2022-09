ufficiale Valencia, con Cavani non c'è spazio per Maxi Gomez: cessione al Trabzonspor

Dopo l'arrivo di Edinson Cavani, per lui non c'era più spazio. E così il Valencia ha deciso di cederlo: dopo tre anni, Maximiliano Gomez saluta Gattuso. Il centravanti raggiunge il Trabzonspor a titolo definitivo, come annunciato dal sodalizio spagnolo con un comunicato ufficiale.