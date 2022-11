Giovanni van Bronckhorst non è più l'allenatore dei Rangers. Il club scozzese, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che i risultati e le prestazioni degli ultimi mesi non hanno soddisfatto le aspettative ed il consiglio ha deciso quindi di terminare il contratto con l'olandese.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.

The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 21, 2022