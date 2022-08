ufficiale Waldo Rubio risolve il contratto con il Valladolid e firma per il Tenerife

vedi letture

L'esterno Waldo Rubio (classe '95) lascia la rosa del Valladolid e lo fa una volta per tutte. Il 27enne ha infatti risolto il contratto che lo legava alla squadra di Liga, per poi sottoscrivere un biennale con il Tenerife. Giocherà perciò in seconda serie.