Non proseguirĂ nel Watford la carriera calcistica di Troy Deeney. L'esperto centravanti anglo-giamaicano di 33 anni ha infatti risolto ufficialmente il contratto che lo legava ai neo-promossi Hornets della famiglia Pozzo, accasandosi poi al Birmingham in Championship. Questo l'annuncio dato sui social.

TROY DEENEY IS A BLUE! 🔵

We are delighted to announce the signing of @T_Deeney on a two-year deal. Powered by @_FarleyandJones.

— Birmingham City FC (@BCFC) August 30, 2021