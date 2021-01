UFFICIALE: Watford, preso l'esterno Zinckernagel: ha firmato fino al 2026

Il Watford ha confermato tramite il proprio sito ufficiale di aver acquistato l'esteno danese Philip Zinckernagel dal Bodo/Glimt con il giocatore che ha firmato un accordo di cinque anni e mezzo, fino al 2026.

🇩🇰 We are delighted to confirm the signing of exciting Danish winger Philip Zinckernagel on a five-and-a-half year contract!

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 1, 2021