ufficiale Wolfsburg, il centrale francese Maxence Lacroix rinnova fino al 2025

Il VfL Wolfsburg ha blindato il suo giovane difensore centrale Maxence Lacroix. Il classe 2000 francese, che aveva già un contratto lungo in scadenza il 30 giugno 2024, ha firmato per un altro anno e quindi fino al 30 giugno 2025. Per lui si contano finora 9 presenze in questa stagione.

Questo l'annuncio ufficiale del club tedesco: