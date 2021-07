Il difensore Rayan Ait-Nouri è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Wolverhampton. Dopo l'ottima stagione in prestito, il club inglese ha deciso di riscattare dall'Angers il francese, che ha firmato un contratto di cinque anni con l'opzione di altri 12 mesi.

He Aït going anywhere!#RayanIsStayin'

🐺✍️ pic.twitter.com/KTYFfwCVbS

— Wolves (@Wolves) July 9, 2021