Hayao Kawabe, centrocampista giapponese classe '95, è un nuovo giocatore del Wolverhampton. I Wolves hanno comunicato di aver acquistato il giapponese dal Grasshoppers. Kawabe ha firmato un contratto di 3 anni e mezzo e resterà in prestito al club svizzero fino al termine della stagione.

The Japanese international midfielder signs from @gc_zuerich on a three-and-a-half-year deal.

Hayao is expected to return on loan to complete the season in Switzerland ​after spending January in the Black Country.

— Wolves (@Wolves) January 5, 2022