Nelle scorse ore il Wolverhampton ha ufficializzato un'uscita a titolo definitivo dalla propria rosa. Il club inglese ha ceduto San-bin Jeong, attaccante coreano classe 2002 che è stato richiamato dal prestito al Grasshopper in Svizzera (era lì da gennaio 2022) e ceduto in MLS, al Minnesota United. Di seguito il comunicato dei Wolves diffuso sui canali ufficiali.

Jeong Sang-bin has joined MLS side @MNUFC.

All the best in the future, Jeong! 👊

— Wolves (@Wolves) March 22, 2023