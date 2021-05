ufficiale Zaglebie Lubin, si congeda lo slovacco Stoch. Ha disputato Mondiali ed Europei

vedi letture

Non solo Mraz è destinato a rientrare all'Empoli. Lo Zaglebie Lubin ha comunicato che anche il connazionale Miroslav Stoch (32) non farà parte della rosa del prossimo anno. L'attaccante esterno, giunto in Polonia cinque mesi fa dopo lo svincolo ottenuto con il PAOK Salonicco, ha alle spalle una carriera densa di soddisfazioni partita dalle giovanili di Nitra e Chelsea, ed esperienze in Olanda, Turchia ed Emirati Arabi.

E soprattutto una presenza da habituè nella nazionale slovacca, con la quale ha collezionato 60 presenze e sei reti, tra cui le partecipazioni ai Mondiali 2010 e gli Europei 2016.

Lo Zaglebie Lubin ha inoltre reso noto l'addio del difensore serbo Djordje Crnomarkovic (27) e dell'ala destra Jakub Bednarczyk (22), pronti a fare ritorno rispettivamente al Lech Poznan ed al St. Pauli.