Un altro smacco per l'Inghilterra: Musah sceglie gli USA. Ma poteva essere anche italiano

Dopo aver perso Jamal Musiala, che ha deciso di giocare per la Nazionale tedesca, la Federcalcio inglese non avrà a disposizione nemmeno Yunus Musah. Classe 2002, l'esterno offensivo del Valencia aveva una grande possibilità di scelta: nonostante abbia disputato la Gold Cup con gli USA, il ragazzo poteva vestire la maglia di Inghilterra, Italia e Ghana. E invece ha optato per la continuità: rappresenterà gli Stati Uniti e sarà convocato per le prossime amichevoli della nazionale maggiore, contro Giamaica e Irlanda del Nord. Lo ha annunciato la Federcalcio americana sui propri canali ufficiali.

Nato a New York, dove sua madre si trovava in vacanza, Musah ha origini ghanesi e ha vissuto i suoi primi nove anni di vita in Italia, a Castelfranco Veneto, ma per motivi familiari si è trasferito a Londra, dove è riuscito a entrare nell'Academy dell'Arsenal. Il ragazzo ha già vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili dei Three Lions, dall'Under-15 all'Under-18, ed è una delle poche note liete del Valencia, con cui ha disputato 27 partite in stagione (con 2 gol). Sulle sue tracce in passato c'era anche la Juventus e chissà se il suo futuro potrà essere ancora nello Stivale.