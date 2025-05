Ufficiale Un altro tecnico italiano cerca squadra all'estero: Cristiano Bacci saluta il Moreirense

vedi letture

Il campionato portoghese è terminato lo scorso weekend e per Cristiano Bacci è tempo di voltare pagina. Il tecnico italiano ha salutato il Moreirense attraverso un messaggio sui social network: "Grazie, Moreirense", ha scritto in una storia pubblicata su Instagram

Un addio che era nell'aria e che ora è diventato ufficiale. Il 49enne ha condotto la squadra fino al 10° posto in campionato, con un bilancio di tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte nelle 11 partite in cui si è seduto sulla panchina. Bacci, che aveva iniziato la stagione al Boavista, è ora libero di accettare una nuova sfida e, nonostante le proposte da Italia e Grecia, non ha escluso la possibilità di restare in Portogallo.

La classifica

1 Sporting CP – 82 punti (In Champions League)

2 Benfica – 80 punti (In Champions League)

3 Porto – 71 punti (In Europa League)

4 Braga – 66 punti (agli spareggi di Europa League)

5 Santa Clara – 57 punti (in Conference League)

6 Vitoria Guimaraes – 57 punti

7 Famalicao – 50 punti

8 Casa Pia – 45 punti

9 Estoril – 46 punti

10 Moreirense – 40 punti

11 Rio Ave – 39 punti

12 Arouca – 38 punti

13 Gil Vicente – 35 punti

14 Nacional – 33 punti

15 Estrela – 29 punti

16 AFS – 27 punti (spareggio salvezza)

17 Farense – 27 punti (retrocesso in Liga Portugal 2)

18 Boavista – 24 punti (retrocesso in Liga Portugal 2)