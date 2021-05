Un autogol di Gaston Silva condanna l'Huesca: il Cadice vince 2-1, situazione molto critica

Emozioni e spettacolo all'Estadio Ramón de Carranza, dove il Cadice batte 2-1 l'Huesca. Padroni di casa avanti con Marcos Mauro, ma un missile di Rafa Mir permette agli ospiti di pareggiare. A decidere il match è un'autorete di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Gaston Silva (ex Torino), al 47' del primo tempo. Successo praticamente inutile per il Cadice, già salvo, mentre è una sconfitta pesantissima per l'Huesca, che resta in terzultima posizione e ora rischia grosso.