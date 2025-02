Ufficiale Un caso raro: il San Gallo fa firmare un contratto "a tempo indeterminato" a Razzetti

Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno ma è stato rinnovato qualche giorno fa "a tempo indeterminato". Un caso raro, quasi unico, che vede per protagonista un italiano: Stefano Razzetti, allenatore dei portieri del San Gallo.

Razzetti, 53 anni, è una leggenda del club svizzero, dove lavora da circa 14 anni e aveva già giocato per 5 anni, dal 2003 al 2008. "Grazie alla sua esperienza da ex portiere professionista, Razzetti contribuisce in modo significativo allo sviluppo positivo dei portieri del club", si legge nel comunicato.

"Stefano non solo ha una grande esperienza nel suo campo, ma il suo atteggiamento calmo, equilibrato e professionale lo rende una persona importante nel nostro staff. Ed è per questo che siamo felici di avere ancora questa costante con noi", ha detto Roger Stilz, direttore sportivo del San Gallo. Razzetti ha giocato 226 partite nel massimo campionato svizzero vestendo anche la maglia del Lugano. In Italia ha disputato sette partite in Serie A con la Cremonese e poi ha militato con Acireale e Pizzighettone.