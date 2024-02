Ufficiale Un nuovo attaccante per l'Aston Villa di Emery: dal Middlesbrough ecco Rogers

L'Aston Villa, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'ingaggio di uno dei migliori giocatori della Championship inglese, nonché uno dei talenti più promettenti del calcio britannico: dal Middlesbrough arriva infatti Morgan Elliot Rogers, 21enne esterno offensivo nato ad Halesowen, a pochi passi da Birmingham.

Cresciuto nel settore giovanile del West Bromwich e passato anche nel Manchester City, Rogers è stato pagato poco meno di 10 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2028. Per lui finora ben 7 reti e 9 assist in 33 partite giocate tra tutte le competizioni. Si è fatto notare soprattutto in Coppa di Lega, dove ha trascinato la sua squadra fino alla doppia semifinale persa col Chelsea (sua la rete della bandiera nel match di ritorno).