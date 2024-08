Ufficiale Un nuovo portiere per il Saint-Etienne: dal Grenoble arriva l'esperto Brice Maubleu

Un nuovo portiere per il Saint-Etienne. Come ha annunciato il club neopromosso in Ligue 1, Brice Maubleu è un nuovo calciatori dei Verdi e arriva a titolo definitivo dal Grenoble. Di seguito il comunicato ufficiale: "Questo mercoledì, l’esperto portiere (34 anni) ha firmato ufficialmente con l’ASSE fino al 2026 più un anno facoltativo. È l'ottavo rinforzo dell'estate del Saint-Etienne".

Queste le prime parole di Maubleu: "Sono davvero felice di approdare al Saint-Étienne, club storico del campionato francese. Sono stato accolto molto bene da quando sono arrivato qui. Pensavo di chiudere la carriera a Grenoble e anche se non è facile lasciare la GF38, l'occasione del Saint-Étienne non si presenta due volte in carriera. Anche lo stadio Geoffroy-Guichard ha avuto un ruolo in questa decisione, ci sono stato due volte in Ligue 2 BKT e l'atmosfera lì era una motivazione aggiuntiva".