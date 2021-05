Un punto in 4 scontri diretti: così il Barcellona di Koeman vede sfumare LaLiga

Se il Barcellona non riuscirà a vincere LaLiga 2020/21, Ronald Koeman potrà incolpare solo sé stesso. Mai come in questa stagione, infatti, i catalani hanno fallito in tutti gli scontri diretti contro le due rivali di Madrid: era dal 1964/65 che la squadra blaugrana non raccoglieva un bottino così magro nelle quattro sfide di campionato contro Real e Atletico. Messi e soci hanno conquistato solo un punto, oggi, dopo tre sconfitte.