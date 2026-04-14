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"Una delle peggiori decisioni mai viste": Carrick senza parole, rosso a Martinez e United ko

"Una delle peggiori decisioni mai viste": Carrick senza parole, rosso a Martinez e United koTUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Michael Carrick si è scagliato contro "una delle peggiori" decisioni arbitrali mai assistite. Il tecnico ad interim del Manchester United, dopo la sconfitta (1-2) incassata dal Leeds, non ha preso di buon grado l'espulsione assegnata a Lisandro Martinez: il difensore argentino ha preso un cartellino rosso dopo che il VAR ha ravvisato all'arbitro Tierney uno strattone per i capelli di Calvert-Lewin. Il direttore di gara, di fronte alle immagini nella review, ha spedito fuori 'Licha' e lasciato i Red Devils in 10 contro 11 dal minuto 56 per "condotta antisportiva". Con tanto di squalifica di tre giornate.

"Non è una tirata, non è uno strattone, non c'è aggressività: lo tocca e viene espulso. La cosa peggiore è che l'arbitro sia stato mandato al monitor per ribaltare la decisione come se fosse un errore chiaro ed evidente. È scioccante", ha dichiarato Carrick a Sky Sports UK. A dir poco indignato l'allenatore dello United ha aggiunto: "È sbilanciato per quello, tocca appena la parte posteriore dei capelli, il che fa saltare via l'elastico e fa sembrare che... non so nemmeno cosa sembri. Questa è la seconda partita consecutiva in cui subiamo decisioni del genere contro di noi, ma questa è stata una delle peggiori che abbia mai visto".

Il Manchester United poi ha tuonato per il primo gol convalidato all'ex Milan Okafor, dopo che Calvert-Lewin aveva colpito al volto il difensore Yoro. Altra decisione, questa, che Carrick ha contestato: "Non abbiamo iniziato la partita particolarmente bene. Abbiamo subito gol dopo che Leny Yoro ha ricevuto una gomitata nella nuca. Non hanno deciso di annullarlo, ed è stato un momento cruciale della partita. Non avevamo il ritmo giusto, non siamo riusciti a ingranare. Abbiamo avuto alcuni momenti positivi, ma per gran parte del tempo non ci siamo stati".

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