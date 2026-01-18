Lisandro Martinez-Scholes, prosegue la polemica: "A casa sua? Tè senza zucchero, please"

Il derby vinto dal Manchester United non ha lasciato strascichi soltanto in classifica. A tenere banco, nelle ore successive al 2-0 rifilato al City, è stato anche il confronto a distanza tra Paul Scholes e Lisandro Martinez, protagonisti di un acceso botta e risposta nato nei giorni precedenti alla sfida.

Nel podcast The Good, The Bad & The Football, l’ex centrocampista dei Red Devils, insieme a Nicky Butt, aveva ironizzato sull’altezza del difensore argentino, alimentando polemiche e discussioni. Martinez, però, sul campo ha risposto nel modo migliore, guidando la retroguardia che ha annullato Haaland e mantenuto la porta inviolata.

Interpellato dopo la partita sulle parole di Scholes, il centrale non ha usato giri di parole: “Può dire quello che vuole. Se ha qualcosa da dirmi, può venire da me ovunque, anche a casa mia. Non mi interessa. In tv parlano tutti, ma poi faccia a faccia nessuno dice nulla”.

La replica dell’ex numero 18 dello United non si è fatta attendere. Scholes ha infatti affidato a Instagram una risposta ironica: “Qualcuno ha fatto una bella partita, ero davvero felice per te… Tè, senza zucchero per favore, Lisandro Martinez”.