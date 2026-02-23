Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
United, manca Lisandro Martinez. Carrick spiega: "Ha avuto un contrattempo in settimana"TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

L'allenatore ad interim del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK prima del calcio d'inizio del posticipo contro l'Everton, valido la 27ma giornata di Premier League: "È la Premier League, è difficile vincere le partite, ma stiamo imparando", ha esordito. "Gran parte della gara contro il West Ham è stata positiva per noi. Ci è mancata un po' di scintilla nell'ultimo terzo di campo, dovevamo essere più aggressivi nei pressi dell'area di rigore, ma l'essere diventati pericolosi proprio alla fine e aver ottenuto ciò che abbiamo ottenuto ci trasmette molta fiducia e spirito".

E ha proseguito: "Questo dimostra che, anche quando non siamo totalmente in palla, possiamo portare a casa qualcosa. Ci sono alti e bassi. Non ci abbattiamo troppo per questo. Abbiamo iniziato bene insieme e stiamo cercando di costruire per il futuro". A proposito delle richieste che Carrick fa ai suoi attaccanti, dalla trequarti in su: "Hanno caratteristiche diverse e possono ricoprire ruoli differenti, il che riteniamo sia un nostro punto di forza, anche a partita in corso. Mi piace variare: a volte si ritrovano in altre posizioni e non mi dispiace, purché interpretino bene la posizione e capiscano il ruolo che stanno svolgendo. Ci garantisce un'ottima flessibilità".

Infine, un commento sull'assenza di Lisandro Martinez per infortunio al polpaccio questa sera: "Ha avuto un piccolo contrattempo durante la settimana. Non sembra nulla di grave, ma ci stiamo lavorando e quindi non è disponibile stasera", la spiegazione di Carrick. "Ha fatto bene per noi e siamo dispiaciuti che non ci sia, ma Leny (Yoro, ndr) è entrato contro il West Ham e ha fatto bene, quindi gioca stasera e andiamo avanti".

