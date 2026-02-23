Manchester United, Lisandro Martinez resta a casa: il motivo. Scelto Yoro contro l'Everton

Non solo l'esclusione di Joshua Zirkzee, nuovamente in panchina. A fare rumore in questi minuti è la scelta di Michael Carrick in difesa: Leny Yoro parte titolare in Premier League con il Manchester United per la prima volta dal pareggio contro il Leeds del 4 gennaio. Una mossa dovuta all'assenza di Lisandro Martinez, difensore argentino che non figura né in campo dal primo minuto e tantomeno in panchina.

Martinez e Harry Maguire hanno offerto ottime prestazioni insieme durante l'attuale striscia di imbattibilità sotto la guida di Carrick, ma stando a quanto riferito dalla BBC 'Licha' ha riportato un lieve problema al polpaccio. Sempre presente e mai in panchina da 10 partite di fila, evidentemente coach Carrick non ha voluto rischiare, consapevole anche del recente ritorno del giocatore a disposizione dopo il lungo infortunio al ginocchio.

Quanto a Yoro, il francese di appena 20 anni ha vissuto una stagione altalenante a Old Trafford e, a un certo punto, sembrava essere scivolato dietro il prodotto delle giovanili dello United Ayden Heaven. Ma con Matthijs de Ligt ancora ai box per un problema alla schiena - che lo tiene fuori dalla fine di novembre - e in assenza di Lisandro Martinez, oggi il centrale ex Lilla indosserà la maglia da titolare. Giocherà al fianco di Harry Maguire, altro perno inamovibile di mister Carrick dal suo approdo come allenatore ad interim del Manchester United.