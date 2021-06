Una perla di Diallo regala la vittoria alla Costa d'Avorio: punizione splendida dell'ex Atalanta

In pieno recupero la Costa d'Avorio vince contro il Burkina Faso e lo fa grazie ad un gioiello su punizione di Amad Diallo. L'ex Atalanta, ora al Manchester United, sigla un'autentica perla da calcio da fermo, che non lascia scampo al portiere avversario e regala agli ivoriani una dolce vittoria.

Amad Diallo wins it for Ivory Coast in the 96th minute 🇨🇮

(via @swannymedia)pic.twitter.com/JpD8EWRAuT

— ESPN FC (@ESPNFC) June 5, 2021