Ufficiale Una vittoria nelle ultime 15 partite, il Rayo Vallecano esonera Francisco

La notizia era nell'aria da diverse ore e adesso è arrivata l'ufficialità: Francisco Rodriguez non è più l'allenatore del Rayo Vallecano. Fatali al tecnico gli ultimi risultati deludenti del Rayo: cinque partite senza vittorie e solo un successo negli ultimi 15 match. Una serie negativa che ha praticamente dimezzato il vantaggio sulla zona retrocessione, ora di sette punti, ma a preoccupare di più è stata la crisi a livello di gioco, che ha finito per incidere maggiormente. In 24 giornate, Falcao e soci hanno raccolto cinque vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte.

Adesso si attende la nomina di un nuovo tecnico, che guiderà la squadra nella delicata sfida contro il Real Madrid, in programma domenica prossima a Vallecas (14:00). Il calendario non sarà favorevole al Rayo, che subito dopo affronterà anche il Girona e poi giocherà un incontro fondamentale contro il Cadice il 2 marzo in casa.