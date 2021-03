Under 21, le formazioni ufficiali di Russia-Islanda. Panchina per Baldursson e Bjarkason

Di seguito le formazioni ufficiali di Russia-Islanda, valida per il Gruppo C degli Europei Under 21. Si gioca a Gyor:

RUSSIA (4-2-3-1): Maksimenko; Maslov, Diveev, Evgeniev, Tiknizyan; Glebov, Oblyakov; Makarov, Zakharyan, Lesovoy; Chalov. All. Galaktionov.

ISLANDA (4-3-3): P. Gunnarsson; H. Gunnarsson, Thorklsson, Leifsson, K. Thordarson; Wilumsson, T. Thordarson, Hauksson; Johannesson, Gudjohnsen, Thorsteinsson. All. Jonasson.

ARBITRO: Meler (Turchia)