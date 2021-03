Uno stipendio che pesa: il Colonia pronto a risolvere il contratto dell'attaccante Modeste

Il Colonia vuole sbarazzarsi di Anthony Mbu Agogo Modeste. Ceduto in prestito al Saint-Etienne nel mercato di gennaio, l'attaccante non è riuscito finora a mettersi in mostra con il club francese e a giugno tornerà in Germania. Ingaggiato nel 2018 da svincolato, il classe 1988 ha ancora due anni di contratto e il suo stipendio è altissimo: guadagna 3,5 milioni di euro, motivo per cui la società potrebbe anche decidere di risolvere anticipatamente il contratto. A riportarlo è la Bild.