Uruguay, Tabarez prima della Colombia: "Non ci sono favoriti, ma non siamo invincibili"

Il CT dell'Uruguay Oscar Washington Tabarez, alla vigilia del quarto di finale contro la Colombia di Copa America, ha introdotto la gara in conferenza stampa: "Cercheremo di seguire la strada che abbiamo intrapreso, cercando di proseguire con i risultati positivi. Vogliamo continuare, ma affronteremo un ottimo avversario. Siamo in fiducia, ma non crediamo di essere invincibili, o qualcosa del genere. Sarà una partita difficile, come sempre. Non direi che la storia sia già scritta, che ci siano dei favoriti. In tutte le competizioni, dalla Copa America o all'Europeo, ci sono sorprese. Staremo attenti, continueremo a prepararci. E quando arriverà il momento della partita, vedremo cosa succederà".