Vacanze anticipate per Messi: niente Eibar, si riposerà in vista della Copa America

Il Barcellona ha annunciato che Leo Messi non prenderà parte all'ultimo match di campionato. Il club catalano ha deciso di concedere riposo al fuoriclasse per permettergli di essere al top della forma in vista della Copa America: "Leo Messi non si è allenato questo venerdì con il permesso dell'allenatore e non sarà presente per la gara di sabato contro l'Eibar, come Pedri. Il fuoriclasse argentino potrà così affrontare una breve pausa prima della Copa América, dopo una stagione in cui è stato uno dei giocatori più utilizzati. Quest'anno, in cui ha sollevato la Copa del Rey , Messi ha giocato 46 partite (34 in campionato, 5 in Coppa, 6 in Champions League e 1 in Supercoppa) e ha segnato 38 gol. Con 30 gol in campionato, il "10" del Barça ha praticamente conquistato il suo 8 ° Trofeo Pichichi".