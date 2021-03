Valencia, Cillessen ko con la Nazionale olandese: out un mese per distorsione al ginocchio

Nuovo infortunio per Jasper Cillessen. Il Valencia ha confermato attraverso i suoi canali ufficiali che il portiere olandese, fermatosi nel pre-partita della sfida con la Turchia per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro. L'ex Barcellona dovrà fermarsi per circa un mese.