Valencia, il presidente Murthy: "I club si preparino: proveranno a riproporre la Superlega"

Il presidente del Valencia Anil Murthy, parlando a Sky Sports in Inghilterra, ha messo in guardia i club europei in vista di un possibile futuro tentativo da parte dei top club di istituire la Superlega: "Non sarei sorpreso di vedere altri tentativi da parte dei "fondatori". I club devono essere preparati, anche le Leghe e le federazioni devono esserlo".