Valladolid, Sergio Gonzalez: "Courtois decisivo, non ci ha fatto far punti"

Sergio Gonzalez, tecnico del Valladolid, ha commentato la sconfitta rimediata in casa contro il Real Madrid: "Courtois è stato decisivo oggi. Grazie alle sue parate non abbiamo portato punti a casa. Li abbiamo messi in difficoltà. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle, soprattutto per merito del loro portiere".