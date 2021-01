Van de Beek flop al Man United. Ronald de Boer: "Cambi aria se non vuole perdere gli Europei"

Ronald de Boer, fratello del commissario tecnico dell'Olanda Frank, suggerisce a Donny van de Beek di cambiare aria se non vuole perdere gli Europei. E la finestra di mercato di gennaio è la grande occasione: "Euro 2020 è in arrivo e vorrà senza dubbio parteciparvi. Magari sarebbe opportuno discutere col club cu cosa vogliono esattamente da lui. Se le cose non migliorano sarebbe bene chiedere di essere prestato o addirittura ceduto. Non so che accordi abbiano preso, magari era chiaro sin dal principio che avrebbero sfruttato questa stagione per lanciarlo poi in quella successiva". Arrivato al Manchester United dall'Ajax per 39 milioni, Van de Beek è stato fin qui poco impiegato: solo 10 presenze in Premier League di cui appena 2 da titolare. Sempre nell'undici iniziale in Carabao Cup, il centrocampista si è visto escluso nella gara più importante, la semifinale contro il Manchester City dove è entrato a due minuti dalla fine.