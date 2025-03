Ufficiale Veljkovic lascia il Werder Brema e sceglie la Stella Rossa: arriverà in Serbia a giugno

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Stella Rossa ha reso noto l'arrivo, a partire dal prossimo giugno, di Milos Veljkovic, difensore centrale che lascerà il Werder Brema a scadenza di contratto: "La Stella Rossa informa il pubblico che il difensore centrale Miloš Veljković ha firmato un contratto con il nostro club. Il robusto difensore si metterà a disposizione del capo dello staff tecnico Vladan Milojević dalla prossima estate e indosserà la maglia biancorossa per i prossimi tre anni".

Queste le sue parole: "Sono molto felice e orgoglioso di aver firmato un contratto con la Crvena zvezda, un club che amo fin dall'infanzia e che occupa un posto speciale nella mia vita. Sono consapevole della grandezza e della tradizione della Stella Rossa, ma anche della responsabilità che comporta giocare per un club così grande. La Stella Rossa è oggi un club europeo importante, con obiettivi chiari e credo di poter realizzare tutte le mie ambizioni professionali e personali. Ho alle spalle un periodo eccezionalmente bello e di successo trascorso a Brema, dove sono stato ben accolto e dove ho avuto l'opportunità di dimostrare le mie qualità. Ora è arrivato il momento per un nuovo capitolo della mia carriera. Il mio obiettivo è dare il massimo e aiutare la Stella Rossa a rappresentare al meglio il calcio serbo sulla scena europea. Inoltre, sono felice di avere l'opportunità di giocare davanti ai Delije e spero che insieme festeggeremo grandi vittorie, comprese quelle in Champions League", ha concluso Veljković.

Miloš Veljković è nato nel 1995 a Basilea. Ha iniziato la sua carriera giovanile nell'omonimo club di calcio all'età di soli cinque anni, per poi proseguire la sua carriera in Inghilterra nelle file del Tottenham. Si è temprato in Championship e ha indossato la maglia di Middlesbrough e Charlton. Nel febbraio 2016 è passato al Werder Brema tedesco, per il quale ha giocato 242 partite ed è stato capitano, come uno dei calciatori più costanti della squadra. Veljković ha brillato con la maglia della nazionale serba, quindi può vantare la vittoria del Campionato Europeo 2013 per i giocatori Under 19, ma anche il trofeo della Coppa del Mondo 2015 per la selezione Under 20. Ha giocato 35 partite con la nazionale maggiore ed è stato un partecipante a due Mondiali, nel 2018 in Russia e nel 2022 in Qatar, ma anche al Campionato Europeo in Germania.