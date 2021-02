VIDEO - Air-Ling Haaland: il gol dello 0-2 nel derby è una gemma in rovesciata

vedi letture

E' l'uomo del momento, nonostante abbia solo vent'anni. Erling Braut Haaland si prepara a demolire tutti i record dei prossimi anni, dimostrandosi ancora una volta un attaccante formidabile, completo in ogni fondamentale. Dopo la doppietta siglata contro il Siviglia giusto tre giorni fa, l'attaccante norvegese ha siglato, nel finale di primo tempo del Rivierderby contro lo Schalke, un gol straordinario in rovesciata, su assist dalla sinistra di Sancho. Coordinazione perfetta, alla Ibrahimovic, per il giovanissimo norvegese, che sigla il suo gol numero ventisei in stagione.