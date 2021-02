VIDEO - Il Real Madrid non brilla, ma cala il poker: con il Valladolid finisce 1-0

Il Real Madrid non brilla, ma come al solito vince. Quarta vittoria consecutiva per i blancos in campionato grazie alla rete di Casemiro siglata al 65' di gioco. Tre punti fondamentali dopo il ko dell'Atletico Madrid contro il Levante, ma i colchoneros devono ancora recuperare una partita. Ora la squadra di Zinedine Zidane affronterà l'Atalanta di Gasperini negli ottavi di finale di Champions League. Ecco il video con tutti gli highlights del match: