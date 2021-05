VIDEO - Militao e Casemiro: il Real batte con il brivido l'Osasuna e torna secondo

Una zuccata di Eder Militao e una rete di Casemiro, il Real Madrid si sbarazza dell'Osasuna non senza patemi e torna al secondo posto in Liga, a -2 dall'Atletico Madrid, vincente nel pomeriggio. A quattro turni dalla fine, e con un rovente prossimo turno in cui le prime quattro si dovranno affrontare in scontri diretti, la Liga è sempre più viva. Di seguito gli highlights del match.