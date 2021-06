VIDEO - Tevez saluta il Boca: "Decisione totalmente mia, ora mi godrò la famiglia"

Carlos Tevez saluta il Boca Juniors e, probabilmente, il calcio in generale. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex Juventus ha voluto salutare tutti i tifosi degli Xeneizes spiegando le ragioni del suo addio: "Sono sempre stato felice di vestire questa maglia, questa maglia è la cosa più bella che esiste. Ringrazio i tifosi, senza di loro le partite non sono uguali: durante questa pandemia tutto sta diventando normale, ma la loro assenza non la è. Mi porto dietro ricordi bellissimi. La decisione è solamente mia, ora voglio passare più tempo con la mia famiglia".