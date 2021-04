Villarreal, Albiol: "Domani sarà dura ma cercheremo la vittoria. Ce la giochiamo alla pari"

Il difensore del Villarreal Raul Albiol ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Dinamo Zagabria: "La sfida è alla pari. Dobbiamo giocare come nelle gare precedenti. Sarà dura, ma cercheremo la vittoria. Siamo entusiasti di continuare a competere e ottenere grandi cose con il Villarreal. E' un club che se lo merita e andremo con tutte le nostre forze per vincere. La Dinamo Zagabria è una squadra di talento, abituata a vincere nel proprio Paese. Dobbiamo mettere tanto impegno e non commettere errori perché loro sanno come trarne vantaggio. Per vincere dobbiamo tirare fuori le nostre armi, premendo e affrontando la partita con la mentalità di cercare il gol".