Villarreal-Dinamo Kiev 2-0, le pagelle: super Gerard Moreno. Ucraini assenti

VILLARREAL-DINAMO KIEV 2-0

Marcatori: 13'/36' Gerard Moreno (V)

VILLARREAL

Asenjo 6 - Mai chiamato in causa dalla squadra avversaria, trascorre una serata decisamente tranquilla.

Foyth 6 - Corre ad intermittenza sulla corsia di sua competenza, non riuscendo a proporre cross particolarmente interessanti, ma non si registra alcuna sbavatura da parte sua (Dal 63' Mario Gaspar 6 - Entra a partita già chiusa, portando a termine il compito richiesto da Emery)

Albiol 6 - Non ha alcun problema nel contenere le sporadiche sortite offensive portate dagli ucraini: fa valere tutta la sua esperienza.

Funes Mori 6 - Vedi Albiol: anche per lui una test tutt'altro che probante contro una squadra che non ha creato nulla di particolarmente interessante.

Pedraza 6,5 - Sempre in spinta, non si ferma nemmeno per un secondo: anche a risultato acquisito, continua a premere e con la sua velocità fa passare le pene dell'inferno alla squadra ospite.

Trigueros 6,5 - Ottimo lavoro in mezzo al campo: dai suoi piedi passano tantissimi palloni ed è bravissimo a smistarli sempre al posto giusto (Dal 79' Jaume Costa s.v.)

Capoue 6 - Si vede con il contagocce, ma lavora sottotraccia controllando agevolmente il centrocampo.

Parejo 6,5 - Assist-man per il gol del raddoppio, va ad un passo dalla gioia personale a tempo scaduto con un gran calcio di punizione dai venti metri: prova convincente in vista delle prossime gare.

Gerard Moreno 7 - Freddissimo al 13' nel colpo di testa da distanza ravvicinata che chiude i conti, molto lucido anche pochi minuti più tardi nel trovare una gran conclusione col mancino per la doppietta personale (Dal 78' Raba s.v.)

Bacca 5,5 - L'ex Milan si dedica in particolare alle sponde per i compagni di squadra senza mai procurarsi chiare occasioni per punire il portiere avversario: serata non entusiasmante per l'attaccante colombiano (Dal 63' Pino 6 - Nei trenta minuti che gli vengono concessi, di fatto non si gioca: il Villarreal si diverte a palleggiare)

Chukwueze 6 - Pregevole l'assist per il primo gol di Gerard Moreno. Troppo convinto dei propri mezzi, spesso e volentieri incappa in alcuni errori piuttosto ingenui: servirebbe meno spettacolo ma più sostanza (Dal 70' Alex Baena 6 - Due volte vicino al gol in appena venti minuti, entra in campo con l'obiettivo di prendersi la scena ma non riesce nell'intenzione)

DINAMO KIEV

Bushchan 6 - Non può far nulla per evitare le due reti del "Sottomarino Giallo". Evita il terzo centro del Villarreal all'81' salvando sulla linea un pallone svirgolato da un difensore.

Kedziora 5 - Non riesce in alcun modo a proporsi sull'esterno, letteralmente schiacciato dall'aggressività di Pedraza. Sbaglia anche passaggi elementari quando c'è da impostare.

Zabarnyi 5 - Gravissimo errore del difensore centrale in occasione del primo gol di Gerard Moreno: perdersi l'attaccante è, ovviamente, qualcosa da non fare per chi ricopre un ruolo come il suo.

Syrota 5,5 - Più volte imbucato dalle incursioni degli attaccanti spagnoli, va ad un passo dall'autogol colpendo malissimo un pallone messo in area di rigore dall'incontenibile Gerard Moreno (Dall'83' Popov s.v.)

Mykolenko 5 - Pesa come un macigno il pallone perso nell'azione che ha portato al raddoppio del Villarreal e, di fatto, al gol della matematica qualificazione degli iberici (Dall'83' Sidcley s.v.)

Sydorchuk 5 - Si vede giusto in una occasione nel corso del secondo tempo: troppo poco.

Andriyevskiy 5,5 - Co-protagonista dell'errore in marcatura su Gerard Moreno nel primo gol, nella ripresa prova a spaventare Asenjo con un gran sinistro al volo ma la conclusione è troppo centrale (Dal 65' Shepeliev 6 - Tocca pochissimi palloni visto l'ingresso in campo a match terminato ormai da un'eternità)

Tsygankov 5 - Non riesce in alcun modo ad entrare in partita: i palloni toccati si contano sulle dita di una mano, prova davvero deludente (Dal 46' Supryaha 6 - Prova a farsi valere, ci mette tanta grinta ma non può bastare per scardinare il muro giallo: probabilmente avrebbe meritato una maglia da titolare)

Buyalskiy 6 - Probabilmente l'unico a credere nella rimonta fin dal primo minuto, non è in alcun modo assistito dai compagni di squadra. Si muove tanto anche in fase di non possesso senza mai riuscire a trovare il guizzo giusto.

De Pena 4,5 - Se non fosse per la presenza del suo nome in distinta, si direbbe che non abbia giocato. Un vero fantasma per novanta minuti.

Rodrigues 5 - Chiamato a sacrificarsi, abbassa notevolmente il suo raggio d'azione ma non è mai coinvolto nel gioco della Dinamo Kiev (Dal 65' Lednev 6 - Impossibilitato a creare buone cose visto il risultato nettamente a sfavore)