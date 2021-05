Villarreal, Pau Torres sulla finale di Europa League: "Speriamo sia l'anno giusto per vincere"

Mercoledì a Danzica la finale di Europa League tra il Manchester United e il Villarreal di Emery. Pau Torres, difensore nato e cresciuto proprio a Vila-real, spera che possa essere la volta giusta per alzare un trofeo al cielo: "Questa finale è un risultato storico, lotteremo per il primo titolo. È un sogno, in questi anni siamo arrivati a un passo dalla finale, ma non ci siamo riusciti. Speriamo sia l'anno giusto per vincere il nostro primo titolo. Questo è un traguardo storico, ma siamo consapevoli che ora bisognerà vincere, vogliamo fare la storia davvero