Villas-Boas: "La Ligue 1 è il campionato più squilibrato del mondo. Non abbiamo pressioni"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Supercoppa tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain, André Villas-Boas ha parlato delle differenze tra i due club e dei motivi per cui domani la sua squadra non avrà niente da perdere: "L'OM non ha vinto nulla da quando il PSG ha cambiato il volto del calcio francese. Ma non è colpa nostra, ​​è la realtà del campionato più squilibrato del mondo. Quando il PSG sbaglia, bisogna approfittarne, come ha fatto Monaco nel 2017. Per il resto, la regola dice che il PSG vince tutti i titoli. Abbiamo un'opportunità e vedremo se riusciremo a coglierla. Non abbiamo nessuna pressione perché, come dicevo prima, c'è una differenza di un miliardo e mezzo di investimenti tra i due club, ed è la realtà".