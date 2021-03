Vinicius chiama Ronaldo a Madrid: "È una leggenda del Real, sarebbe il benvenuto"

Nel corso di un'intervista concessa a TNT Sports, Vinicius jr. ha parlato del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Rea Madrid: "Cristiano è una leggenda in questo club. Ha vinto moltissimo. Non posso dire molto perché non so cosa sta succedendo, ma sarà sempre il benvenuto".