"Vittoria meritata, abbiamo giocato bene". Rivedi Klopp dopo la vittoria sul Lipsia

Dopo la vittoria sul Lipsia per 2-0 il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha elogiato la prestazione dei suoi dicendo che il risultato alla fine è meritato: “Ovviamente sono molto, molto soddisfatto della prestazione che ha portato a un risultato che credo sia meritato. Era una partita in cui non ti aspettavi grandi vantaggi per l’una o per l’altra squadra a causa della natura di entrambe le formazioni che erano davvero ben organizzate e con una fase difensiva molto buona. I ragazzi hanno giocato una bella partita, davvero una bella partita. Avevamo un giorno in meno per prepararci e ne ho parlato molto. Complica le cose, ma abbiamo giocato bene, fatto una bella partita e meritato la vittoria. Li abbiamo costretti a sbagliare con una buona formazione, una buona attitudine, in altre fasi abbiamo giocato un bel calcio. Quindi sì, sono contento della prestazione”.